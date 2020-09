Ozuna reveló el motivo de su distanciamiento y supuesta guerra con Anuel

Además que sí hay un quiebre entre ellos, Ozuna reveló la razón. Mira el video para conocer todos los detalles.

Arcangel, quien hace parte de la canción, habló al respecto hace unos días a Suelta La Sopa y descartó tener algo contra Anuel: "No, yo no tengo por qué tirarle a él, nosotros no tenemos problemas personales.

Continuó: "Yo le deseo mucho éxito, porque es una persona que está haciendo de alguna manera yo lo inspiré a hacer muchas cosas que ese muchachito está haciendo hoy. Hay muchos artistas que se mueren por hacer una canción con él, porque lo necesitan, pero yo no".