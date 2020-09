Nuestro ranking definitivo de todas las parejas de Gilmore Girls

Y sí… seguramente tendrás sentimientos encontrados.

¿Dean, Jess o Logan?

Hay tres tipos de fanáticos de las Gilmore Girls y puedes saber en qué categoría cae una persona haciendo esa simple pregunta. La batalla sobre cuál de los intereses amorosos de Rory Gilmore (Alexis Bledel) es el mejor tiene décadas, y no ha cesado con el tiempo, con el revival de Netflix en 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life, animando una vez más esta vieja conversación.