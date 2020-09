La hilarante comparación que hizo Eugenio Derbez de José Eduardo y Zac Efron

Durante su participación en el canal de YouTube de Vadhir, Eugenio compartió una anécdota de la vez que José Eduardo vivió temporalmente con él y le pidió un auto para moverse:

"Le dije: Te rento un coche pero el más barato que exista', se lo renté pero no le gustó. En esas le habla la mamá y le dice: 'Si te vienes conmigo y dejas a tu papá te voy a dar un coche', era una super ultra mega camioneta. Y me dice (José Eduardo): 'Mi mamá dice que si me regreso con ella me regala una camioneta ¿tú qué me das?' y le dije: 'No, mi amorcito, te sigo dando tu coche de renta' y ¿qué creen? Se fue, se fue a vivir con su mamá", relató entre risas.