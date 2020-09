Christian Chávez reveló lo que más le afectó de las acusaciones de violencia que le hizo su ex novio

Ahora, Chávez habló por primera vez al respecto. Mira el video para conocer todos los detalles.

Kemper dijo a la revista: "Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila".