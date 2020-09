¿Kourtney Kardashian y Scott Disick están buscando un cuarto hijo?

¿El clan Kardashian seguirá creciendo?

Buenas noticias, seguidores de Keeping Up With the Kardashians: temporada 19 del show de E! estrenará en noviembre, y este nuevo adelanto es un gran preview de todo lo que vendrá.

Ya hemos revelado que los nuevos episodios abordarán la lucha de la familia Kardashian-Jenner para adaptarse a la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus, junto con la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson y una situación preocupante que involucra a Kendall Jenner, sin embargo, como se muestra en el clip de arriba, también hay algo entre Kourtney Kardashian y Scott Disick.