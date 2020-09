Mira todas las veces que Zac Efron se ha enamorado

Siendo uno de los solteros más cotizados de Hollywood, la vida amorosa de Zac Efron es de gran interés.

Cuando se acercaba su cumpleaños 30 en 2017, Zac Efron estaba listo para ponerse serio, idealmente con una mujer auténtica. A pesar de tener más un puñado de relaciones en su periferia, "no pensé mucho en enseriarme hasta hace poco", admitió a Cosmopolitan en 2017.

"Ahora que me estoy acercando a los 30, estoy cerca de algunos con grandes relaciones y he visto parejas expertas en eso. Me doy cuenta de que tienes que encontrar tu propia felicidad antes de poder hacer feliz a otra persona".