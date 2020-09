Christian Nodal le pone fecha a su boda con Belinda

En 2017, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante mostró ese tatuaje, el cual no tenía ninguna inicial. Riéndose un poco de que ya se estaba borrando, el periodista explicó que el corazón estaba dedicado al amor de su vida.

"Ella tiene un tatuaje con un corazón en el pie, y ella algún día me dijo que cuando encontrara al amor de su vida iba a poner la inicial", dijo Gustavo Adolfo. "Ya se está borrando", respondió Beli.



"¿Qué letra crees que pueda estar ahí?", cuestionó el periodista.

"No, no tengo ni idea. No, esa pregunta no tiene respuesta... No por ahora", indicó la cantante.

Tres años después...