Así es la impresionante y nueva mansión de 7 millones de dólares de Demi Lovato

"Solo 2 años después de ese terrible día", compartió Demi en ese momento, "estoy comprometida con el amor de mi vida y puedo decir sinceramente que me siento libre de mis demonios. Todos y cada uno. Nunca pensé que este sentimiento fuese posible. Y no es solo porque me enamoré (aunque eso no dolió), sino porque durante los últimos 2 años, he trabajado más en mí misma que en toda mi vida".