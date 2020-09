Anahí no puede creer que esta haya sido la primera palabra de su hijo Emiliano ¡Míralo!

Ellos dicen "R", nosotros "BD"... ¡¿Qué dice el adorable hijo menor de Anahí?!

Mira en video el gran momento de Emiliano.

La llegada de Manuel y Emiliano a la vida de Anahí mostró el lado más tierno de la actriz. Y es que desde que diera a conocer la noticia de que esperaba su primer hijo a lado de Manuel Velasco, la ex RBD no cabía de emoción al compartir momentos de su embarazo y del crecimiento del pequeño. Con Emiliano, esto no ha cesado.