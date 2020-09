Conoce a Omy de Oro, la nueva y prometedora estrella de la música urbana

Ahora, este jueves, 3 de septiembre, el Omy de Oro celebra el lanzamiento de Estadía, su esperada colaboración con Rauw Alejandro, y una perfecta unión musical que nació gracias a la magia de las redes sociales.

"Estadía es un tema en el que yo hice el intro, el coro… Fue un tema que empecé a hacer, y cuando empecé a hacerlo subí un preview a Instagram, de ahí lo vio Rauw Alejandro, que me seguía en Instagram, me comentó, me pasó su número. Y ya en cuestión de una semana habíamos grabado y teníamos el tema ready", nos contó Omy de Oro en exclusiva.