Billie Eilish revela por qué quiere mantener sus relaciones en privado

En una entrevista anterior que concedió a la edición julio/agosto de British GQ, la ganadora del Grammy se sinceró sobre sus relaciones previas.

"Aquí hay una bomba para ti: Nunca me he sentido deseada. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos", dijo Eilish. "Y es una gran cosa en mi vida que siento que alguien nunca me ha deseado físicamente".