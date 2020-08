Estos indicios hacen creer que Shakira y Rihanna se traen algo entre manos

¿Estamos listos para otro suceso de Rihanna y Shakira como CRTFY?, estamos listos para otro suceso de Rihanna y Shakira como CRTFY.

Fue en 2014 cuando Shakira lanzó su álbum homónimo junto a una épica colaboración con Rihanna. Can't Remember to Forget You fue todo un hit y es, entre otros récords, uno de los videos más vistos de ambas estrellas en YouTube.

Mientras que los fans han implorado que la colombiana y la barbadense se unan para cantar el tema en vivo, esta semanas han surgidos sospechas de que algo está pasando entre ellas.