Las fotos de Alejandro Speitzer que no querrá que Ester Expósito vea

Cada vez que aparecen frente a las cámaras sus fans los inundan de comentarios positivos, les dejan saber lo felices que están por los dos y que esperan que este apenas sea al inicio de un amor fuerte y duradero. Pero las cosas no siempre son fáciles en una relación de pareja, no importa si eres una celebridad o no.

En una nueva entrevista, Ester salió a revelar nuevos detalles sobre cómo ha vivido su relación junto a Alejandro, los problemas que han tenido que enfrentar e incluso habló de sus propios errores y de sus defectos al momento de estar junto a él.