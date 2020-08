Bella Hadid revela los debilitantes síntomas que experimenta debido a la enfermedad de Lyme

La ex estrella de The Real Housewives of Beverly Hills detalló su batalla con la enfermedad de Lyme en el programa de Bravo y en su libro Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease. Ella y sus hijos también han ayudado a crear conciencia al respecto.

Durante una entrevista de mayo de 2020 con The Daily Dish, Yolanda dijo que se siente "95 por ciento recuperada y libre de síntomas".