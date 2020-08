Eiza González volvió a las redes sociales con una épica demostración de amor

"Por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre. Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos... La mujer sobresale y se mantiene por sí sola", escribió.

Continuó: "Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias".