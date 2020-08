Elsa Pataky asegura que su matrimonio con Chris Hemsworth “no es fácil”

En su conversación, Pataky, quien lleva una vida sumamente activa junto a Hemsworth, también se sinceró sobre cómo fue tener que "disminuir la velocidad" durante sus embarazos.

"Recuerdo que me sentí un poco perdida cuando tuve India", compartió Elsa. "Pensé que mi vida iba a ser la misma [cuando tuviera hijos] y seguiría trabajando. Pero no podía. Chris llegaba a casa y me decía, '¿Cómo estuvo tu día?' Y no me sentí orgullosa de decir, 'Solo soy una mamá'. Pero deberías estar orgullosa. Porque es el trabajo más difícil y más grande del mundo".

Ahora, todo es cuestión de equilibrio para una familia de cinco. "Me gustó mucho estar con los niños", le dijo al medio. "Quería llevarlos a la escuela y recogerlos todos los días. Me encanta ese momento. No crecí con mis padres y lo extrañaba mucho, así que quería dárselo a mis hijos".