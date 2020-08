¿Quién era el crush del momento durante el año en que naciste?

Mientras que ahora la globalización y la tecnología hace más fácil llegar a cualquier rincón del mundo, en otras décadas podías estar cerca a tus estrellas solo con su nueva película, serie, telenovela, disco o reportaje en algunas revista que debías ir a comprar para tenerla en tus manos.

En una entrevista de 2019 con The New York Times, Brad Pitt habló sobre el revuelo que causó cuando su carrera tomó impulso: "En los años 90s, toda esa atención realmente me llamó la atención", dijo Pitt. "Fue realmente incómodo para mí, el ruido de expectativas y juicios. Realmente me volví un poco ermitaño y me hundí en el olvido".