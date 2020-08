Chris Evans, Bad Bunny, Chris Hemsworth y más fueron evaluados por su cordialidad en aeropuertos

En 2018, Noah Centineo contó en Jimmy Kimmel Live! una peculiar experiencia que vivió en un aeropuerto tras saltar a la fama por sus trabajos en Netflix...

"Fui a Nueva York a trabajar y estaba en reclamo de equipaje y tenía los auriculares puestos y estaba esperando que saliera mi valija", contó. "Siento una presencia cerca a mí y sin siquiera saberlo, tuve que dar un paso al costado y quitarme los auriculares, y habían cuatro personas mirándome", explicó. "Yo estaba como, 'Hola', y me dijeron 'Hola, ¿cómo estuvo tu vuelo?' Le dije: 'Estuvo bien. ¿Cómo estuvo el tuyo?' Y dijeron, 'No, no, no volamos. Estuvimos aquí por ti'".