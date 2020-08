Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron en secreto de Los Ángeles

Y aunque el público ya sabía de las tensiones entre Harry y su hermano mayor, el príncipe William, Finding Freedom reveló algunas bombas, como la vez que Will "molestó" a Harry al instarlo a tomar precauciones en los primeros días de su noviazgo con Meghan.

Como de costumbre, el palacio se mantiene en silencio sobre el contenido del libro, como lo ha hecho con la mayoría de los otros temas candentes. Pero en particular, un representante de Meghan y Harry declaró anteriormente, "El Duque y la Duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron con Finding Freedom. Este libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y sus propios informes independientes".