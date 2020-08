Celebra el cumpleaños de Kylie Jenner reviviendo sus mejores momentos con Stormi

¡Abran la champaña, muñecas! Kylie Jenner tiene oficialmente 23 años.

Hoy, 10 de agosto, marca el cumpleaños número 23 del magnate de Kylie Cosmetics. Y aunque la estrella de Keeping Up With the Kardashians tiene mucho que celebrar, es seguro decir que su mejor regalo hasta la fecha es su hija de 2 años, Stormi Webster.