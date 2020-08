Los momentos más divertidos y adorables de Aitana Derbez

En mayo, durante una charla con la conductora Gloria Calzada para su canal de YouTube Puro Glow, Alessandra compartió detalles inéditos de su parto:

"La verdad es que a mí me fue muy bien, sí fueron muchas horas, como 26 horas de labor de parto, pero pude lograr el parto natural", contó."Estuvo mi doula (consejera) ahí conmigo, que fue la que me ayudó a lograrlo si no, yo sola la verdad es que no lo hubiera podido lograr", recordó.