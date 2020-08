Hombres famosos que han confesado problemas por estar inconformes con sus cuerpos

Durante una entrevista con Men's Health España en 2019, Miguel no solo habló de cómo mantiene su musculosa figura, sino que recordó que también ha sido un difícil camino de aceptación tras sufrir de vigorexia...

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo.

La vigorexia no está necesariamente relacionada con la alimentación, en sí tiene que ver con la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal.