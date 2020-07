Mario Casas desata preocupación por transformación extrema

Durante una entrevista que ofreció Casas al diario El Mundo en abril, habló sobre su experiencia con la cuarentena por la pandemia del Coronavirus: "Ante una situación que es nueva y extraña para todos, lo que podemos aportar a esto que está pasando: entretenimiento y cultura... Gracias a las series, el cine, la música, la lectura, todo lo que conlleva el arte... estamos llevando mejor esta situación".

"Que una peli que he hecho pueda ayudar a la gente a olvidarse durante una hora y media de estos momentos no tan buenos como los que estamos pasando me recuerda que para eso hacemos cine, televisión, cultura".