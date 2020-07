La batalla de Meghan Markle para proteger la privacidad de sus amigas

La Duquesa de Sussex hace todo lo posible para cuidar a su círculo íntimo.

Como ya lo saben los amantes de la realeza, Meghan Markle y el príncipe Harry iniciaron una nueva batalla jurídica contra los medios británicos.

Esta vez, los famosos ex royals se enfrentan a The Mail on Sunday y su compañía Associated Newspaper, por publicar una carta privada que la ex estrella de Suits le envió a su padre Thomas Markle.