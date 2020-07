El spin-off de Merlí arranca su segunda temporada con un importante mensaje del mismísimo Merlí

No obstante, no todas son buenas noticias sobre la serie, ya que en junio Solans confirmó que Bruno no estará en la temporada 2...

"En principio, Bruno no está en la segunda temporada", dijo el guapo actor en una entrevista con Youmagaziness. "Héctor Lozano, el creador, ha pensado que había tramas más interesantes que explorar".

Resaltó sin embargo que "hay la posibilidad" de grabar una tercera temporada, en la que podría volver.