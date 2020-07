Lista completa de nominados a los Emmy Awards 2020

HULU

Mejor Actor en una Mini Serie o Película

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor Actriz en una Mini Serie o Película

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Mejor Mini Serie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Mejor Serie de Comedia

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do In the Shadows

Mejor Serie de Drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession