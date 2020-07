Cristian Castro reconoció que siempre ha peleado con Verónica Castro

Yolanda Andrade y Cristian Castro protagonizaron en 1992 la telenovela Las Secretas Intenciones, proyecto que unirá para siempre la historia de la conductora con la familia Castro.

En 2019, Andrade sacó a la luz su supuesta e inesperada boda con Verónica Castro: "Me casé con una mujer maravillosa, con ese amor que le da a uno. Sí pasó, nos casamos en Ámsterdam. Fue simbólico, en un momento divino", contó Yolanda. Incluso, la presentadora dijo que había sido madrastra de los dos hijos de Verónica.

Desde el inicio del escándalo, Verónica negó categóricamente la supuesta boda: "Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién, pero no soy yo", dijo en el programa Venga La Alegría (Azteca Uno).