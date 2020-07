¿Así es cómo Karlie Kloss acaba con los rumores de disputa entre ella y Taylor Swift?

Sin embargo, los rumores de pelea se reavivaron en octubre de 2018 cuando Swift estuvo notablemente ausente de la boda de Kloss con Joshua Kushner. Pero cabe destacar que Swift estaba en la etapa australiana de su gira en ese momento.

La fundadora de Kode With Klossy volvió a desestimar los informes durante una visita a Watch What Happens Live en marzo de 2019. Cuando se le preguntó sobre el ensayo de la cantante en Elle, en el que habló sobre las lecciones que aprendió a lo largo de los años, Kloss dijo, "Taylor es increíble. Y yo me siento muy afortunada de llamarla amiga. Es una de las mujeres más trabajadoras y me encantó su ensayo ".