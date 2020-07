Conoce a Andre Agudelo y sus secretos para mantenerse siempre conectada y en paz

"En el aeropuerto de Los Ángeles pinté por primera vez un mandala, no sabía de qué se trataba ni había visto un libro de esos antes, pero al llegar a casa resulta que mi mamá conocía el cuento, me explicó todo y me encarreté aún más", le confesó Agudelo a Dinero en 2019. "Empecé a compartir en redes sociales usando el hashtag #mandalasparaelalma porque así lo sentía, y mi papá me dio la idea de crear mi propio libro".