La prueba de que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja siguen pensando en casarse

En junio, JD publicó un nuevo pedido de perdón hacia Kimberly Loaiza: Hagamos las pases, su nueva canción en donde dice cosas como Qué necesidad, cuánta falta tu me haces, dime dónde estás pa que hagamos las pases.



Llevo días sin dormir pensando/ Recordando desde hace cuánto/ No beso esos labios de miel/ Me fascinas y no sé por qué no te supero, bebé

Esta es la segunda vez que Juan de Dios recurre a la música para abordar la separación. Tras su separación lanzó Error.