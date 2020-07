Kim Kardashian vuelve a filmar KUWTK con Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Videos relacionados : Kim Kardashian vuelve a filmar Keeping Up With the Kardashian con Khloe Kardashian y Tristan Thompson

En medio del drama de Kanye West, Kim Kardashian continúa filmando para el reality de E! ¿Veremos detalles sobre la crisis del rapero en Keeping Up With the Kardashians?, mira el video para conocer todos los detalles. Esta semana, Kim acudió a Instagram para hablar de la salud del ganador del Grammy después de su serie de tuits preocupantes."Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entender".