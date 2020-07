Jeffree Star rompe el silencio y se disculpa con James Charles

Aparentemente haciendo referencia a lo que supuestamente se desarrolló entre ellos, Westbrook y Charles, Star dijo, "Ahora, ¿nos encontramos Shane y yo atrapados en el drama e hicimos algo tonto? Por supuesto que lo hicimos, pero ese es mi mejor amigo, y yo estaba realmente sorprendido de que la gente pensara que iba a distanciarme de él o que mi silencio era todo menos apoyo".

"Conozco a Shane de ahora", aclaró. "No conozco a Shane desde hace 10 años y él no me conoce desde hace 10 años. Ahora, ¿estoy de acuerdo con las acciones pasadas de Shane? Por supuesto que no. ¿Y él está de acuerdo con mi comportamiento pasado? Por supuesto que no. Conozco a la persona increíble que es hoy y no abandonas a tus amigos".