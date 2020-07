¡Karol G da negativo en la segunda prueba de Coronavirus!

La respuesta de los usuarios calificaron el comentario como inapropiado con una lluvia de memes e insultos. Además se volvió tendencia. En pocas horas, Karol G registró la pérdida de más de cuatro mil seguidores en Twitter.

Tras el escándalo, Karol decidió emitir un comunicado para disculparse.

"Me equivoqué y quiero aclarar mis intenciones", escribió. "Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos día me he sentido muy afectada y viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando y que es el momento donde TODO ESTO TIENE QUE PARAR".