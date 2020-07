Henry Cavill demuestra que no hay nada más sexy que verlo ensamblar una computadora ¡Míralo!

En junio, la estrella de The Witcher se sentó con Sir Patrick Stewart para la serie Actors on Actors de Variety, donde expresó su interés en repetir su papel de Superman.

"Es algo por lo que siempre he estado increíblemente agradecido", dijo sobre interpretar al famoso superhéroe de DC. "Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje así, llevas el manto contigo fuera del set. Y se convierte en parte de tu representación pública. Cuando conoces a niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero podrían ver a Superman, y hay una responsabilidad que conlleva".