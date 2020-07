Maestra fue despedida luego de imitar a Paulina Rubio en TikTok

Tiktok.com/@elenacuetara

A través de su cuenta de TikTok, relató:

"El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos", dijo en el video que ha sumado más de 190 mil reproducciones y cinco mil comentarios.

"Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma", concluyó.