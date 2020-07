Recordando las mejores presentaciones de Naya Rivera en Glee

Santana López, el personaje que Rivera interpretó durante seis temporadas, nos trajo algunas de las mejores y más impresionantes presentaciones del show, y aunque puedes apostar a que todas serán revisadas en las próximas semanas, hay algunas que se destacan particularmente.

Incluso hay algunas que, durante mucho tiempo, fueron en lo que pensamos de inmediato cuando escuchamos el nombre de Naya Rivera en cualquier contexto. Adele es una potencia, pero ¿has oído a Santana y Mercedes (Amber Riley) cantar el mashup de Rumor Has It / Someone Like You? Si no lo has hecho, estás a punto de hacerlo.