Khloé Kardashian habló del estado de su relación con Tristan Thompson

En medio de rumores de reconciliación, Khloé Kardashian explica lo que pasa con su ex.

Mira el video para conocer sus declaraciones.

Días después de que la estrella de Keeping Up With The Kardashians celebrara su cumpleaños Nº36 con una épica fiesta rosa a la que asistieron sus amigos, familiares y su ex, Tristan Thompson, empezaron a correr rumores de que la madre de True Thompson podría estar comprometida con el jugador de la NBA.