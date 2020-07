Valentina Sampaio busca inspirar a la juventud transgénero en publicación de trajes de baño

"Todos somos humanos y solo queremos ser aceptados y amados. Me doy cuenta de que he sido muy afortunada y estoy muy agradecida" siguió compartiendo con E! News. "También creo que es extremadamente importante compartir victorias y positivismo. Me levanto junto a las personas que tienen que enfrentarse al prejuicio y que no obtienen los derechos humanos básicos para existir y vivir con el mínimo de dignidad. Si algo de lo que digo puede plantar una semilla de amor, ese es mi objetivo y logro de vida".

Reflexionando sobre sus años en la carrera del modelaje como niña, Sampaio dijo "no siempre ha sido fácil".