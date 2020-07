Naya Rivera, estrella de Glee, está desaparecida después de salir a navegar con su hijo

Naya también discutió sobre las tensiones que existían en el set con su coestrella Lea Michele, y reaccionó con respecto al caso de pornografía infantil de su ex, Salling. Los dos salieron durante los primeros años del show y terminaron en 2010.

"No puedo decir que estaba completamente impactada, pero aún así, WTF?", escribió Rivera sobre el caso de su ex. "De hecho, la niñera de mi hijo fue quien me contó cuando la historia se reveló. Entonces, no me quedó duda de que Dios realmente me apoyó durante todo el camino".