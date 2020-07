Hermana de Julián Gil destapa lo qué supuestamente hace Marjorie de Sousa con la pensión de su hijo

Asimismo, afirmó "¿Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada? Hoy la tengo y sólo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera". Este comentario fue duramente criticado. Algunos usuarios sintieron que se estaba deslindando de sus responsabilidades con Matías.

Sin embargo, su hermana salió en su defensa para mostrar a qué se refería Gil cuando se dijo utilizado.