Videos relacionados : Karla Souza comparte el momento más doloroso luego de haber dado a luz

Fue a mediados de junio, que la estrella de El presidente confirmó el nacimiento de Luka.

A finales de mayo, la protagonista de Nosotros los Nobles y How to Get Away with Murder anunció que se convertiría en madre por segunda ocasión a lado de su esposo Marshall Trenkmann.

En un post donde informaba sobre el lanzamiento de su taller en línea UNLEASHED, la actriz mostró su avanzado embarazo, que para sorpresa de los fans estaba a semanas de concluir. El 18 de junio, a través de Instagram, Karla Souza compartió la primera foto del pequeño Luka.