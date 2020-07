Sia recordó cuando detuvo a Maddie Ziegler de tomar un avión con Harvey Weinstein

"Tan pronto conocí Maddie, sentí un deseo extremo por protegerla y creo que fue parte de mi propia sanación" dijo durante la entrevista. "Sentía un impulso por protegerla por la ironía en que yo no quería ser famosa y de la nada lancé a esta chica bajo los reflectores. Ella solo me decía 'no seas tonta, yo ya era famosa. Yo sí quería ser famosa'". Sia le insistía "¿Sabes que puedes parar en cualquier momento, cierto? Si quieres parar, puedo hacer que pare. Puedes volver a ser una persona normal'".

Pero Sia comentó como Ziegler le respondió: "'No, amo interpretar, amo bailar y amo actuar tanto' y por eso traté de pensar alguna manera para mantenerla a salvo y lo que se me ocurrió es seguir trabajando con ella y estar junto a ella lo que más pueda mientras trabajamos juntas".

Por esa razón, una vez convenció a su madre de no permitir que se subiera al avión privado de Harvey Weinstein. Todos los detalles en el video de arriba.