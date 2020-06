¿Quieres recorrer el mundo con Zac Efron? ¡Concedido!

Este guapo galán de Hollywood inició una impresionante búsqueda.

Si eres de los que se preguntaba qué ha hecho últimamente Zac Efron, aquí tenemos la respuesta: ¡Recorriendo el mundo!

El actor de 32 años puso en pausa su trabajo frente a las grandes cámara de cine y se enfocó en proyectos más pequeños pero muy importantes, como Down To Earth with Zac Efron.