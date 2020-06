Zendaya detalla la “gran responsabilidad” que enfrenta al ser una mujer negra en Hollywood

La estrella previamente habló de este tema, y dijo que no quiere que ella y otras actrices como Amandla Stenberg y Yara Shahidi sean vistas como las actrices negras simbólicas en la industria.

En 2018, en una entrevista con Marie Claire, Zendaya aseguró, "Lo importante para mí es saber que no somos las únicas chicas negras en la industria. Nos han pintado como la cara, y esa no es la verdad. Es importante tener una conversación donde estamos abriendo la puerta a nuestros pares y a más mujeres negras que no necesariamente se parecen a nosotras".

En esa misma entrevista, ella compartió sus aspiraciones de comenzar su propia compañía de producción para poder "crear" oportunidades para otros hombres y mujeres como ella.