Charlize Theron desmiente que haya estado comprometida con Sean Penn

"Hay una necesidad de sensacionalizar las cosas", dijo A-lister, de 44 años. "Cuando dejas una relación tiene que haber una jo**da historia loca o algún drama loco. Y la cosa del jo**do ghosting, literalmente, todavía no sé qué es. Es solo su propia bestia".

Ella agregó, "Estábamos en una relación y luego ya no funcionó. Y ambos decidimos separarnos. Eso es todo".

Además, en la entrevista con la revista WSJ, Theron desestimó de los rumores sobre que Penn podría adoptar a su hijo mayor.

"Las historias de que Sean iba a adoptar a Jackson, y todo eso no era cierto", reveló Theron. "No es algo que suceda en 18 meses. No puedes hacerle eso a un niño".

Puedes encontrar la entrevista completa de Theron con Howards Stern aquí.