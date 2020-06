Videos relacionados : Afirman que Geraldine Bazán estaría estrenando romance

Hace un par de semanas, la actriz habría dado algunas señales de que estaría dándole una nueva oportunidad al amor.

Después de su larga relación con Gabriel Soto y tras su polémico divorcio, Geraldine Bazán parecía haber encontrado el amor en el actor y cantante argentino Santiago Ramundo.

Según los rumores, Santiago y Geraldine se conocieron en septiembre de 2018, luego de asistir al concierto 90's Pop Tour en Ciudad de México, acompañados de varios amigos en común. Ahí comenzaron a surgir los señalamientos de que un posible romance habría surgido.

Y aunque la actriz de Falsa identidad y Por amar sin ley jamás confirmó su noviazgo con el actor, Santiago sí fue más directo al respecto al hablar sobre lo mucho que la amaba y también lo que no funcionó en la relación, que terminó en 2019.

En septiembre de 2019, la ex pareja coincidió en un evento. Por supuesto, los medios no desaprovecharon la oportunidad para cuestionarlos sobre esta coincidencia.