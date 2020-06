Cole Sprouse y Lili Reinhart niegan las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra

"Quiero contar sobre mi abuso sexual por parte de Cole", comenzaron los tuits. "Fue en una fiesta en 2013 cuando Cole estaba en NYU. Fui invitada a una de sus fiestas por un amigo mutuo, él se presentó durante la fiesta y comenzó a coquetear conmigo y obviamente me sentí halagada, hablamos durante bastante tiempo".

Los tuits continuaron, "Entonces comenzamos a besarnos y él me invitó a su habitación. Fui, pero estaba un poco borracha después de haber tomado como 3 tragos. Una vez que llegamos a su habitación se puso agresivo y me empujó contra la cama, lo empujé, pero él no se movió y yo estaba borracha y él es más grande. Él entonces... me empujó sobre la cama y puso sus manos debajo de mi camisa y comenzó a acariciar mis senos. Le dije varias veces que se detuviera, él no escuchó. Para ese momento estoy llorando y con ganas de vomitar por el olor a alcohol en su aliento. Mientras yo sigo diciendo que no, él procede a desabrocharme los pantalones".

"Después de que él había terminado me dijo que fuera", continuaron los tuits, "Salí y me fui a casa sollozando y me duché por un tiempo. Nunca le dije a nadie porque quién me creería sobre una rica estrella de Disney".

Según una captura de pantalla compartida en Twitter, otra cuenta anónima, que ya no existe, hizo una denuncia contra Reinhart y luego admitió haber mentido sobre Morgan y su co-estrella KJ Apa. Apa no ha abordado públicamente la situación.

Mira el video de arriba con las reacciones de Cole, Lili y Madelaine.