¡Karla Souza ya tuvo a su segundo hijo y lo presenta al mundo! ¡Míralo!

Videos relacionados : ¡Karla Souza ya tuvo a su segundo hijo y lo presenta al mundo!

Luego de anunciar a finales de mayo que sería madre por segunda vez, Karla Souza presenta a su retoño.

Míralo y conoce los detalles en el video.

La protagonista de Nosotros los Nobles y How to Get Away with Murder es madre nuevamente junto a lado de su esposo Marshall Trenkmann.