Este beauty youtuber asegura que Jeffree Star lo usó por su color

En este momento, Jeffree y Shane Dawson aún no han abordado públicamente las afirmaciones de Kameron. Sin embargo, la cuenta de Instagram Here for the Tea 2 alega que Jeffree reaccionó a las acusaciones de Kameron con una "nota de voz".

"Esta es una nota de voz que Jeffree Star supuestamente envió a Kameron Lester luego del IGTV de Kameron donde él cortó públicamente los lazos con Jeffree", afirmó Here for the Tea 2.

"Esa es la cosa más loca, manipuladora y demente que he escuchado en toda mi vida", dijo supuestamente Jeffree en la nota de voz. "Sé que estás molesto... y ahora la gente viene por ti por apoyarme, así que tratas de cambiar el guion e inventar un montón de mentiras y hacerme el diablo, es muy aburrido".

Después de la publicación de la cuenta de Instagram, Kameron se dirigió a Twitter y señaló a Jeffree y su supuesta respuesta.

"Estaba predicando sobre Black Lives Matter en su plataforma. Luego le envié esto a un chico de belleza gay negro que acaba de decir que estaba asustado por su vida debido a sus tácticas de manipulación. Él envió esta nota de voz para seguir pintando una narrativa de que yo estaba mintiendo y haciendo todo esto porque... Estaba molesto por las cosas que sucedían en mi vida. Intentar cambiar la narrativa y plantar la semilla de que todo era falso fue por lo que se envió esa nota de voz. Este hombre tiene 34 años y tengo 23, él sabe cómo maniobrar y exactamente qué decir y cómo decirlo".