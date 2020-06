Megan Fox confirma su romance con Machine Gun Kelly y Brian Austin Green aún no la supera

"Ella dijo, '¿Sabes qué? Me di cuenta, mientras estaba fuera del país trabajando sola, que me sentía más como yo y me gustaba más durante esa experiencia. Y creo que podría ser algo que valga la pena probar para mí'", agregó Green. "Y me sorprendió, y estaba molesto por eso. Pero no puedo enojarme con ella. Y no estaba molesto con ella porque... ella no pidió sentirse de esa manera. No fue una decisión que ella tomó. Así se sentía honestamente".

Durante este episodio, Green también abordó los rumores de romance que giraban alrededor de Fox y Machine Gun Kelly, pero negó que eso haya tenido un papel en su separación.

"No quiero que la miren de manera negativa o que lo miren de manera negativa por hacer eso", explicó Green. "Eso es lo que hacen las buenas personas. Las buenas personas dan un paso al frente y ayudan a las personas que necesitan ayuda, y eso es lo que él está haciendo".